NBA》比賽中飆罵隊友 詹皇：我道歉

詹姆斯拿下41分16籃板11助攻的大三元成績，助隊二度延長賽險勝溜馬。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕騎士近期勝少敗多，今天面對溜馬，鏖戰到第2次延長賽才以5分差險勝，比賽中途「大帝」詹姆斯（LeBron James）和隊友湯普森（Tristan Thompson）還在場下爭執，對此賽後詹姆斯向隊友道歉，結束這場紛爭。

詹姆斯在第4節後仰跳投逼平，2隊最後一分鐘都沒能進球，比賽逼進延長賽，史密斯（JR Smith）三分球，溜馬一哥喬治（Paul George）2罰1中，2隊又繼續拚戰第2次延長賽，總算在洛夫（Kevin Love）和詹皇的三分球拉開差距，135：130獲勝，早在首次延長賽，湯普森即和詹姆斯有過交談，但在第2次延長賽一次暫停，2人大起爭執，連教頭泰倫魯（Tyronn Lue）都跳出來，試圖解決2人紛爭。

此役，詹姆斯上場將近52分鐘，是兩隊球員最高，他拿下41分16籃板11助攻，率隊取得勝利。賽後詹姆斯對衝突做出回應，「我道歉，我是出於好意，但有點太強硬了，我不該向隊友這麼做。」騎士贏得2連勝，得以和塞爾提克維持0.5場勝差，詹姆斯也說，「就像雲霄飛車一樣，球隊有高潮也有低潮，今天兩隊打了一場精采的比賽，我很開心我們能從這場比賽勝出。」

至於另一事主湯普森說，「我們是一家人，只是在一陣混亂中溝通不良。現在我們將繼續前進，也總能得到對方回饋，而我們最後贏了。」泰倫魯則表示，沒有誰對誰錯，「這代表我們都很在乎防守，所以他們才對此感到沮喪。這是我的錯，怪我好了。」