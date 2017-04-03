NBA》勇士贏24分 「天兵」麥基還投三分球被怒推

詹寧斯。（取自NBA官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕巫師今日在客場慘輸勇士24分，且勇士「天兵」麥基又在比賽結束前的6.9秒，嘗試在底線投三分球，徹底觸犯NBA潛規則，氣得巫師後衛詹寧斯怒推他一把，吞一次一級惡意犯規。

麥基解釋，其實他是害怕進攻24秒違例；不過勇士主帥柯爾認為，麥基本就不需要在那時間點，選擇在三分線上出手。

氣到怒推麥基一把的詹寧斯說：「這就是規則，當我加盟這聯盟時，我就學到不能做出這種事情，且他們領先達到20分以上，這種感覺就像比賽要結束了，他還想讓我們變得很尷尬。」

柯瑞此役已狂轟42分，勇士大夥還在最後幾波進攻，不斷傳球給D.格林，全力助他刷出「大三元」，麥基最後竟還想投三分球，詹寧斯不悅表示，「這非常不尊重人，在這樣的讀秒階段，我認為他應該要讓時間走完，畢竟他們已經讓D.格林完成大三元，柯瑞也拿42分，整個感覺相當不尊重人。」