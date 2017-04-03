NBA》贏超過20分還投三分讓人難堪？ 麥基喊冤（影音）

Brandon Jennings didn't appreciate JaVale McGee taking a three at the end of the game and shoved him out of bounds for it. pic.twitter.com/d3k6SqNyT5 — KNBR （@KNBR） 2017年4月3日

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天以139：115擊敗巫師，且在第4節取得大幅領先後，仍把先發主力柯瑞（Stephen Curry）及格林（Draymond Green）擺在場上，倒數階段中鋒麥基（JaVale McGee）還嘗試在三分線出手，讓巫師詹寧斯（Brandon Jennings）氣到動手推人，賽後麥基澄清，因為當時進攻時間快結束了，他不想失誤，才會直接出手。

「他會有那樣的情緒是因為我在三分線出手」麥基強調因為不想出現失誤，如果不是進攻時間快到了，他也不會投三分球。對於詹寧斯動手推了他一把，麥基則打趣的說：「也還好他對我犯規，不然那是一顆麵包球耶，這看起來更糟糕。」

詹寧斯則說：「這就是聯盟的規矩，我從進到聯盟第一天就知道不能這麼做。你都贏超過20分了，然後還讓他（麥基投三分）做這樣的事情，這根本是想讓我們難堪。」

巫師球星沃爾（John Wall）也力挺隊友，認為球隊在取得大幅領先優勢後，本來就該讓時間走完，「我不覺得詹寧斯動作有任何不妥」。

麥基。（資料照）