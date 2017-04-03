NBA》準MVP患流感 哈登全勤沒了

年度MVP熱門人選哈登。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕例行賽進入尾聲，曾表示不想輪休的「大鬍子」哈登（James Harden）今天卻因為流感不得不退出戰線，雖然少了一哥助陣，火箭4人得分破20，123：116擊敗太陽，中止3連敗。

這是哈登本季第一次未出賽，即使先前左手腕有傷，不少人建議他在季後賽前休息幾場，不過準MVP哈登認為，現今的職籃，要爭取MVP就不該輪休，過去8個賽季，哈登出勤從未少於73場，截至目前為止，本季也打了76場。

哈登場均11.2助攻領先群雄，29.2分則位居第2，他所屬的火箭排名西部第3。除了哈登缺陣，亞里札（Trevor Ariza）也因處理家中事務未隨隊。