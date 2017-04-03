HBL乙組決賽5日基隆開打 今年首次有轉播
2017/04/03 17:06
HBL乙組決賽將於五日在基隆體育館一連五天開打，首度提供轉播。（記者林宗偉攝）
〔記者林宗偉／台北報導〕105學年HBL甲級賽事落幕後，乙級賽事如火如荼，本屆男、女子組8強決賽，將於4月5日起一連5天在基隆體育館熱戰，除了首度全程由快樂電視APP直播，配合新媒體特性，屆時球迷還能透過「遠端加油機制」，替自己喜愛的球隊喊聲。
本屆進入HBL乙級決賽的隊伍，男子組包括基隆海事、花蓮高工、建國中學、竹林高中、立仁高中、竹山高中、彰化高中、善化高中；女子組包括壽山高中、能仁家商、國立陽明、四維高中、屏東高工、小港高中、台南高商、輔仁中學。
其中地主基隆海事更是人才濟濟，除了名氣最響亮的「野獸」林志傑，現為裕隆助理教練的李啟億也是校友之一，身為大學長的他今現身站台，希望學弟們好好把握曝光機會，自己也會到場加油。
本次快樂電視網也與緯來合作，9日包括男籃冠軍戰在內，將有三場男籃賽事，同步在緯來體育台直播。
現為裕隆助理教練的李啟億，母校為基隆海事。（記者林宗偉攝）
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