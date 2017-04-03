NBA》領先太多投三分惹議 勇士主帥道歉

Brandon Jennings didn't appreciate JaVale McGee taking a three at the end of the game and shoved him out of bounds for it. pic.twitter.com/d3k6SqNyT5 — KNBR （@KNBR） 2017年4月3日

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天以139：115擊敗巫師，倒數階段中鋒麥基（JaVale McGee）嘗試在三分線出手，引發巫師詹寧斯（Brandon Jennings）不滿動手推人，賽後勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也道歉，認為麥基確實不該投三分球。

「我知道這有點奇怪，我也覺得麥基不該在那時候投三分球，我們當時取得大幅領先，我後來也告訴他了，我想他會明白這點。」柯爾表示，他同意在進攻時間快結束時出手，因為不出手就會變成失誤，但他不認為麥基那時候該投三分球，也覺得詹寧斯應該是為了這個生氣。

「我也向布魯克斯（Scott Brooks）（巫師總教練）道歉了，他是有些不高興，但我希望他能了解我們不是有意要冒犯他們。」柯爾希望風波能就此告一段落。

格林（Draymond Green）也發表他的看法，「如果那時候不投籃，就會變成一次失誤，通常在那樣的情況下，我們都會出手，也不希望出現失誤，可能因為是投球的人是麥基，才會讓對手覺得不尊重人。」格林也強調，他不認為麥基那時候該投三分，「雖然我不是很同意他這樣做，但麥基一直在練三分球，有機會出手當然他還是會出手；但事實上我沒看到詹寧斯推他，我那時候正抬頭準備搶籃板，只聽到哨聲，沒注意到詳細情況。」

柯爾。（資料照，美聯社）

格林（右）。（美聯社）