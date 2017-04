求婚也要在擂台！「江西男」抱得美人歸

希南在擂台上和女友求婚。(取自WWE WrestleMania)

〔體育中心/綜合報導〕美國職業摔角(WWE)最多勝保持人「江西男」希南(John Cena)要結婚了!在擊敗The Miz和Maryse組合後,希南在擂台拿出鑽戒向搭檔貝拉(Nikki Bella)求婚,於6萬名觀眾見證下抱得美人歸。

16次世界冠軍希南,除了職業摔角紀錄亮眼,一首洗腦的出場曲「The Time Is Now」讓他更廣為人知,連台灣投手李振昌去年旅日時的出場曲也用它。摔角事業之外,39歲的希南還曾推出專輯《You can't see me》,並出演多部電影。

「我等了好久,只為了問妳……願意嫁給我嗎?」今日奧蘭多世界體育館舉行WrestleMania雙打賽,希南和長跑已久的女友、同時也是搭檔的貝拉在擊敗對手後,留在擂台上跪地求婚,貝拉也欣然答應求婚,不只現場觀眾沸騰,外媒社群、WWE推特都表達對這對新人的祝福。

貝拉的雙胞胎姐妹Brie才剛和前WWE冠軍布萊恩(Daniel Bryan)結婚,她們的母親則和另一位摔跤手勞倫奈提斯(John Laurinaitis)共結連理,可謂名符其實的「摔跤世家」。希南和貝拉這對準夫妻,預計將因婚事暫離幾個月再回歸。

希南和未婚妻貝拉。(美聯社)