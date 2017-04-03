求婚也要在擂台！「江西男」抱得美人歸

希南在擂台上和女友求婚。（取自WWE WrestleMania）

〔體育中心／綜合報導〕美國職業摔角（WWE）最多勝保持人「江西男」希南（John Cena）要結婚了！在擊敗The Miz和Maryse組合後，希南在擂台拿出鑽戒向搭檔貝拉（Nikki Bella）求婚，於6萬名觀眾見證下抱得美人歸。

16次世界冠軍希南，除了職業摔角紀錄亮眼，一首洗腦的出場曲「The Time Is Now」讓他更廣為人知，連台灣投手李振昌去年旅日時的出場曲也用它。摔角事業之外，39歲的希南還曾推出專輯《You can't see me》，並出演多部電影。

「我等了好久，只為了問妳……願意嫁給我嗎？」今日奧蘭多世界體育館舉行WrestleMania雙打賽，希南和長跑已久的女友、同時也是搭檔的貝拉在擊敗對手後，留在擂台上跪地求婚，貝拉也欣然答應求婚，不只現場觀眾沸騰，外媒社群、WWE推特都表達對這對新人的祝福。

貝拉的雙胞胎姐妹Brie才剛和前WWE冠軍布萊恩（Daniel Bryan）結婚，她們的母親則和另一位摔跤手勞倫奈提斯（John Laurinaitis）共結連理，可謂名符其實的「摔跤世家」。希南和貝拉這對準夫妻，預計將因婚事暫離幾個月再回歸。

希南和未婚妻貝拉。（美聯社）