達比修對決克魯伯 悍將欲止5連敗 今日賽事預告與轉播

國聯西區龍頭道奇於凌晨點燃戰火，在主場派出柯蕭迎戰教士，去年球季柯蕭先發21場拿下12勝4敗，防禦率僅1.69，今天會有什麼表現呢？

美聯中區強投對決，印地安人派出克魯伯對決遊騎兵的達比修有，兩人都是陣中王牌，究竟誰的表現較為突出，能幫助球隊拿下重要首勝？另一方面拿坡里轉隊到遊騎兵，開幕戰馬上面對前東家，他會拿出什麼表現？

富邦悍將今天派出力猛先發，欲中止目前5連敗，統一獅則在自家主場由布魯斯率先登板，兩位洋投本季皆未嘗勝投滋味，最終會是獅拿下4連勝，還是悍將中止連敗？請鎖定自由體育。

MLB

04:00 教士 vs. 道奇（FOX體育）

07:00 印地安人 vs. 遊騎兵（FOX體育、民視無線台）

10:00 天使 vs. 運動家（FOX體育3台）

日職

17:00 西武 vs. 歐力士（FOX體育3台）

17:30 羅德 vs. 火腿（FOX體育）

中職

17:05 富邦悍將 vs. 統一獅（FOX體育2台、CPBL TV）