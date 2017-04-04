達比修對決克魯伯 悍將欲止5連敗 今日賽事預告與轉播
2017/04/04 07:09
國聯西區龍頭道奇於凌晨點燃戰火，在主場派出柯蕭迎戰教士，去年球季柯蕭先發21場拿下12勝4敗，防禦率僅1.69，今天會有什麼表現呢？
美聯中區強投對決，印地安人派出克魯伯對決遊騎兵的達比修有，兩人都是陣中王牌，究竟誰的表現較為突出，能幫助球隊拿下重要首勝？另一方面拿坡里轉隊到遊騎兵，開幕戰馬上面對前東家，他會拿出什麼表現？
富邦悍將今天派出力猛先發，欲中止目前5連敗，統一獅則在自家主場由布魯斯率先登板，兩位洋投本季皆未嘗勝投滋味，最終會是獅拿下4連勝，還是悍將中止連敗？請鎖定自由體育。
MLB
04:00 教士 vs. 道奇（FOX體育）
07:00 印地安人 vs. 遊騎兵（FOX體育、民視無線台）
10:00 天使 vs. 運動家（FOX體育3台）
日職
17:00 西武 vs. 歐力士（FOX體育3台）
17:30 羅德 vs. 火腿（FOX體育）
中職
17:05 富邦悍將 vs. 統一獅（FOX體育2台、CPBL TV）
相關新聞
- MLB》洋基都不洋基了 25年來首度團隊薪資掉出前兩名
- MLB》新規則今正式上路 莫里納成史上第一人（影音）
- 中職》甩棒太狂 劉時豪登上大聯盟（影音）
- 中職》劉時豪跪地驚天轟成神調度 洪總霸氣回應
- 日職》無法投只能打 大谷翔平打擊率全聯盟最佳（影音）
- 日職》洋守護神破紀錄 軟銀睽違3年開幕戰3連勝（影音）
推薦新聞
-
達比修對決克魯伯 悍將欲止5連敗 今日賽事預告與轉播2017/04/04 07:09
-
ANA Inspiration高球賽》意外的延長加賽 柳蕭然捧走金盃2017/04/04 06:00
-
NBA》2季3分球破300 柯瑞第一人2017/04/04 06:00
-
NBA》布魯克林火熱連線 籃網2連勝2017/04/04 06:00
-
NBA》公牛4連勝 季後賽門票在握2017/04/04 06:00