台灣首位職業女格鬥家難當 黃偵玲得兼兩份差

黃偵玲是台灣第一位職業女格鬥選手。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕台灣首名職業女格鬥選手黃偵玲，上月剛在亞洲規模最大的綜合格鬥賽事ONE Championship挑戰世界冠軍李勝珠，雖然惜敗，仍寫下我國格鬥界的新里程碑，她透露，其實一路走來荊棘密布，不只得兼兩份差維持生計，更得面對家人的質疑眼光。

26歲的黃偵玲，身高只有156公分，原本是柔道選手，來自傳統家庭的她，被父母規劃之後朝體育老師、警察發展，但她打趣表示，自己就是個叛逆的女兒，因緣際會接觸了柔術，更進一步踏入綜合格鬥的不歸路。

「走出來後，就不要後悔。」黃偵玲這句送給想踏入綜合格鬥後輩的話，正是自己的最佳寫照，她表示，為了維持訓練的開銷，她除了當教練賺學費，還得化身店員賣鞋，也是這股拚勁，讓教練原本預估她得花5年才能挑戰世界冠軍的時程，縮短到2年達標。

但雙親才是黃偵玲心中最想獲得認同的對象，她感性說：「我打比賽，任何人都可以不相信我，只希望我的父母可以支持我，他們的支持，可以抵過千萬人。」

在ONE Championship的大戰過後，黃偵玲透露，原本強烈反對她打職業格鬥的父親，態度逐漸軟化，她知道自己得更加努力，也即將前往日本AACC道館訓練，希望有朝一日再登世界舞台，邀請父母坐在觀眾席第一排，一起替她驕傲。