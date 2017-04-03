NBA》杜蘭特最快周日回歸 柯爾：沒他我們也很好

杜蘭特（中）最快周日鵜鶘戰回歸。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）2月底因左膝傷勢缺席多場賽事，近日受訪談到傷勢還落下男兒淚，但今天傳出好消息，他最快將在台灣時間周日對鵜鶘一役復出，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）對此還大開玩笑，指出少了杜蘭特「我們好多了」。

柯爾說，杜蘭特有望在主場對鵜鶘戰回歸，讓他在季後賽前有3場比賽的調整空間，並表示待杜蘭特歸隊後，會密切觀察他的狀況，由於勇士拉出一波11連勝，球隊士氣正佳，柯爾幽默地說，「我可能不會讓他（杜蘭特）上場，沒有他，我們打得好多了！那是雷蒙（媒體公關總監）說的，沒有他我們打得更好，所以我該繼續下去，或許視對戰情況把他放在板凳吧。」

話鋒一轉，柯爾解釋，「希望我們能讓他打最後的例行賽，也會參考訓練員的意見，我不擔心他融入的問題，因為他一直和我們在一起，從一開始就很適合我們。所以只要他歸隊，我們都會讓他回到先發陣容，主要還是觀察他身體狀況。以不同角色、不同陣容上陣，對我們來說稀鬆平常，我對我們的球員有信心。」