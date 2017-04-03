MLB》洋基都不洋基了 25年來首度團隊薪資掉出前兩名

洋基捕手羅邁。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕MLB新球季開打，美聯社公布聯盟團隊薪資排名，最高為道奇，而有邪惡帝國之稱的洋基則排名第三，近25年來首度掉出前兩名。

道奇以團隊薪資2億2500萬美元（約新台幣68.2億）蟬聯第一，也是連續4年為薪資最高的球隊，但今年卻是他們自2013年以來，團隊薪資最低的一年，老虎排名第二，他們以1億9975萬美元（約新台幣60.5億）擠下洋基的1億9500萬美元（約新台幣59.1億）。

這也是洋基自1993年以來，團隊薪資排名首度掉出前2，「這跟我之前剛來的時候有點不一樣了，年輕球員有多一點機會，這很有趣也很新鮮，這些小夥子有多點機會可以表現。」洋基捕手羅邁（Austin Romine）對於球隊的情況表示樂觀其成。

《ESPN》報導指出，相較於豪門球隊為節省豪華稅努力瘦身，有些球隊反倒砸大錢補強，例如馬林魚的薪資就從7700萬美元增加至1億2000萬美元，美聯冠軍印地安人也從原本的9000萬美元漲到1億2600萬美元。