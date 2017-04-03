籃球》還是他！16歲怪物高中生360度暴扣新招（影音）

〔體育中心／綜合報導〕年僅16歲，美國南卡州Spartanburg Day高中的前鋒威廉森（Zion Williamson）已上演多次吸睛灌籃秀，日前他率隊蟬聯冠軍，熱身時一次360度暴扣，再度轟動全場。

威廉森身高201公分、體重104公斤，有「小詹姆斯」之稱，也多次以360度飛扣、平視籃框的驚人體能征服全美，日前他在賽前熱身時再秀一次暴扣實力，再度博得滿堂彩。

威廉森場均可繳出36.8分、13籃板，雖然才高二，已獲得南卡羅來納州、克萊姆森、杜克、北卡羅來納州和堪薩斯州等地大學提供獎學金，上週他的獎學金名單又增添肯塔基一筆，《ESPN》也預測他是2018年第2名的選秀大物。

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