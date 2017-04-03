中職》火力依舊兇猛 開季13戰全聯盟狂敲36轟（影音）
2017/04/03 21:58
〔體育中心／綜合報導〕去年為中職「超級打者年」全壘打產量暴增，創下603轟的紀錄，而外界也把矛頭指向比賽用球，今年中職仍續用華櫻990，雖然恢復係數做了調整，但開幕至今13場比賽，共敲出36轟，火力仍不減。
中職訂定比賽用球恢復係數合格範圍為0.540至0.580，去年球季，恢復係數為偏高的0.576，前13戰全聯盟共敲出30轟，其中還有7轟在開幕戰當中打出，單季敲出破紀錄的603轟，場均為2.51轟。
今年聯盟強調，雖然仍採用華櫻990，但球的係數會嚴格規定在中間值0.560左右，不過即便係數做了調整，本季開幕戰至今打了13場比賽，全聯盟共敲出36轟，場均2.76轟，和去年相較，火力依舊兇猛。
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