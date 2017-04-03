NBA》Kobe立銅像要哪個背號？老魚：蓋兩座啊

Kobe。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人球團日前幫名人堂球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）在史坦波中心（Staples Center）前立銅像，外界也開始討論球團何時要幫Kobe（Kobe Bryant）立銅像。

根據美國八卦媒體《TMZ》報導，日前Kobe前隊友費雪（Derek Fisher）被問到Kobe立銅像的問題，他開玩笑稱球團上周就該做了，「我不知道Kobe是否該比其他球員早擁有自己的雕像，也不知道什麼時候會有，但他肯定是要有的。」

不過問題來了，Kobe球員生涯曾穿過8號與24號，屆時該用哪個背號製作銅像？費雪則提出最簡單的解決方法，就是8號和24號各立一座。

Kobe退休背號也遇到同樣的問題，對此他本人則表示，一切交由球團決定，但不管最後退休哪個背號，另一個背號應該也沒有其他球員敢穿上。