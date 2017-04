MLB》打線破紀錄4轟相挺 克蕭7局8K開幕戰奪勝（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕道奇主場開幕戰今上演煙火秀,佩德森(Joc Pederson)滿貫砲帶動破隊史紀錄的四轟猛攻,連七年榮膺開幕戰先發的王牌克蕭(Clayton Kershaw)也以7局8K優質先發強勢壓陣,終場道奇以14:3大勝教士,連七年開幕戰都贏球。

克蕭開賽霸氣飆K後迅速遭遇亂流,新人王游擊手席格(Corey Seager)傳球失誤讓邁爾斯(Wil Myers)上壘,隨後克蕭暴投又被敲安讓教士先馳得點,但克蕭隨後回穩連續解決19名打者,直到第7局才被辛普夫(Ryan Schimpf)擊出陽春砲失掉此役唯一一分責失。

克蕭連七年開幕戰先發道奇都奪勝。(USA Today Sports)

道奇打線今日火力完全釋放,2局下連續安打後靠高飛犧牲打追平,3局下兩出局後透納(Justin Turner)掃出深遠二壘安打開啟得分大局,教士故意保送岡薩雷茲(Adrian Gonzalez)後投出觸身球讓道奇攻占滿壘,佩德森一棒掃出滿貫砲清空壘包,葛朗多(Yasmani Grandal)「背靠背」開轟讓道奇取得6:1領先。

4局下透納擊出正中三壘邊線的二壘打再添兩分,也將教士先發查辛(Jhoulys Chacin)打退場,由本季改練投手的貝桑柯特(Christian Bethancourt)接手。不料貝桑柯特第一球就發生暴投,補位時還被跑者踢中右膝一度倒地不起,隨後再度暴投讓道奇將比分擴大到9:1。

佩德森擊出大聯盟本季首發滿貫砲。(USA Today Sports)

教士貝桑柯特補位本壘時被踢中右膝。(法新社)

5局下普伊格(Yasiel Puig)敲安、克蕭獲保送,2出局攻占一二壘,首局失誤讓克蕭掉分的席格扛出三分彈將功贖罪,道奇以12:1大幅領先。慘遭克蕭封鎖的教士打線直到7局上才靠陽春砲突圍,8局上克蕭退場後再拿1分,但8局下道奇葛朗多擊出個人單場第二轟又將領先拉開到14:3,9局上教士一分未得黯然吞敗。

總計克蕭今用84球投完7局,送出8K沒有任何保送,只被擊出2安含一發陽春彈失掉2分,其中1分是隊友失誤的非責失,開幕戰防禦率小升到0.99,但也順利拿下生涯第五場開幕戰勝投,追平隊史紀錄。

席格將功贖罪開轟拿分。(USA Today Sports)