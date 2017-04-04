MLB》打線破紀錄4轟相挺 克蕭7局8K開幕戰奪勝（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕道奇主場開幕戰今上演煙火秀，佩德森（Joc Pederson）滿貫砲帶動破隊史紀錄的四轟猛攻，連七年榮膺開幕戰先發的王牌克蕭（Clayton Kershaw）也以7局8K優質先發強勢壓陣，終場道奇以14：3大勝教士，連七年開幕戰都贏球。

克蕭開賽霸氣飆K後迅速遭遇亂流，新人王游擊手席格（Corey Seager）傳球失誤讓邁爾斯（Wil Myers）上壘，隨後克蕭暴投又被敲安讓教士先馳得點，但克蕭隨後回穩連續解決19名打者，直到第7局才被辛普夫（Ryan Schimpf）擊出陽春砲失掉此役唯一一分責失。

克蕭連七年開幕戰先發道奇都奪勝。（USA Today Sports）

道奇打線今日火力完全釋放，2局下連續安打後靠高飛犧牲打追平，3局下兩出局後透納（Justin Turner）掃出深遠二壘安打開啟得分大局，教士故意保送岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）後投出觸身球讓道奇攻占滿壘，佩德森一棒掃出滿貫砲清空壘包，葛朗多（Yasmani Grandal）「背靠背」開轟讓道奇取得6：1領先。

4局下透納擊出正中三壘邊線的二壘打再添兩分，也將教士先發查辛（Jhoulys Chacin）打退場，由本季改練投手的貝桑柯特（Christian Bethancourt）接手。不料貝桑柯特第一球就發生暴投，補位時還被跑者踢中右膝一度倒地不起，隨後再度暴投讓道奇將比分擴大到9：1。

佩德森擊出大聯盟本季首發滿貫砲。（USA Today Sports）

教士貝桑柯特補位本壘時被踢中右膝。（法新社）

5局下普伊格（Yasiel Puig）敲安、克蕭獲保送，2出局攻占一二壘，首局失誤讓克蕭掉分的席格扛出三分彈將功贖罪，道奇以12：1大幅領先。慘遭克蕭封鎖的教士打線直到7局上才靠陽春砲突圍，8局上克蕭退場後再拿1分，但8局下道奇葛朗多擊出個人單場第二轟又將領先拉開到14：3，9局上教士一分未得黯然吞敗。

總計克蕭今用84球投完7局，送出8K沒有任何保送，只被擊出2安含一發陽春彈失掉2分，其中1分是隊友失誤的非責失，開幕戰防禦率小升到0.99，但也順利拿下生涯第五場開幕戰勝投，追平隊史紀錄。

席格將功贖罪開轟拿分。（USA Today Sports）