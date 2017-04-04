NBA》籃網撿到寶 2年合約簽下他

古德溫表現不俗，獲籃網合約肯定。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據美國媒體報導，籃網最近宣佈簽下從發展聯盟（NBDL）拉上的年輕後衛古德溫（Archie Goodwin），為一份2年的合約。

古德溫上個月被籃網從發展聯盟拉上來，在2份10天短約中他表現不俗，繳出平均6.6分、1.9助攻與57.1％的投籃命中率，身手備受籃網球團肯定。

總教練亞特金森（Kenny Atkinson）對這位22歲的子弟兵讚譽有佳，他說：「古德溫對比賽展現充份熱情，我們需要他的速度以及運動能力。」

本季補強相當不順的籃網只能在發展聯盟「淘寶」，陣中的汀維迪（ Spencer Dinwiddie）與艾西（Quincy Acy）也都是從發展聯盟拉上的球員，古德溫雖然才22歲，但已在聯盟打過4季，先後效力太陽、鵜鶘、籃網。