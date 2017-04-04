NBA》籃網撿到寶 2年合約簽下他
2017/04/04 08:01
古德溫表現不俗，獲籃網合約肯定。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕根據美國媒體報導，籃網最近宣佈簽下從發展聯盟（NBDL）拉上的年輕後衛古德溫（Archie Goodwin），為一份2年的合約。
古德溫上個月被籃網從發展聯盟拉上來，在2份10天短約中他表現不俗，繳出平均6.6分、1.9助攻與57.1％的投籃命中率，身手備受籃網球團肯定。
總教練亞特金森（Kenny Atkinson）對這位22歲的子弟兵讚譽有佳，他說：「古德溫對比賽展現充份熱情，我們需要他的速度以及運動能力。」
本季補強相當不順的籃網只能在發展聯盟「淘寶」，陣中的汀維迪（
相關新聞
推薦新聞
-
MLB》「雷神」開季超火 伸卡球逼近160公里（影音）2017/04/04 08:09
-
邁阿密網賽》拍下「蠻牛」封王 費爸要休息到法網2017/04/04 06:00
-
綜合格鬥路艱辛 黃偵玲兼差超拚2017/04/04 06:00
-
「鑽石」不見了 洋基連6年開季黑2017/04/04 06:00
-
NBA》2季3分球破300 柯瑞第一人2017/04/04 06:00