MLB》「雷神」開季超火 伸卡球逼近160公里（影音）

辛德加德。（美聯社）

〔記者林子翔／綜合報導〕紐約大都會今在主場面對亞特蘭大勇士，「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）主投6局送出7次三振沒有失分，他在這場比賽最出色的球種為伸卡球，最快將近160公里。大都會則在7局下一舉灌進6分，最後以6：0擊敗勇士。

根據大聯盟官網顯示，「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）首局就投出99.2英里（約159.6公里）的伸卡球，第二局更投到99.3英里（約159.8公里）。辛德加德的滑球在這場比賽最快投到93.6英里（約150.6公里），變速球最快則有90英里（約144.8公里）。

辛德加德在這場比賽中大量用他的伸卡球，總計86顆投球中，有42顆伸卡球、28顆滑球、12顆變速球、3顆曲球、1顆四縫線球。他主投6局被敲5安打，送出7次三振，但勇士先發德黑蘭（Julio Teheran）同樣也繳6局6K無失分的好投，兩隊先發無關勝敗。

大都會在7局下趁對方牛棚投手不穩，單局3安、5次四死球，包含杜達（Lucas Duda）的清壘二壘打，一舉灌進6分，最後贏得開幕戰勝利。

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辛德加德。（法新社）

杜達（右）。（法新社）

勇士先發德黑蘭。（美聯社）