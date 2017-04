MLB》有撲有交代！馬查多超美技讓觀眾嗨翻（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕金鶯今天在主場對上藍鳥,馬查多(Manny Machado)展現他兩屆金手套功力,延長賽11局一記超級誇張的美技,再度讓球迷瘋狂。

兩隊打完前9局以2:2打進延長賽,11局上,藍鳥查維斯(Devon Travis)擊出三壘方向的強勁滾地球,馬查多先是撲接攔下後,右腳跪在地上直接快傳一壘刺殺跑者,讓全場觀眾嗨翻。

金鶯在11局下靠著川柏(Mark Trumbo)擊出再見全壘打,最後以3:2氣走藍鳥。

馬查多。(法新社)

馬查多展現優異守備。(法新社)