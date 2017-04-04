MLB》有撲有交代！馬查多超美技讓觀眾嗨翻（影音）
2017/04/04 08:35
〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天在主場對上藍鳥，馬查多（Manny Machado）展現他兩屆金手套功力，延長賽11局一記超級誇張的美技，再度讓球迷瘋狂。
兩隊打完前9局以2：2打進延長賽，11局上，藍鳥查維斯（Devon Travis）擊出三壘方向的強勁滾地球，馬查多先是撲接攔下後，右腳跪在地上直接快傳一壘刺殺跑者，讓全場觀眾嗨翻。
金鶯在11局下靠著川柏（Mark Trumbo）擊出再見全壘打，最後以3：2氣走藍鳥。
馬查多。（法新社）
馬查多。（法新社）
馬查多展現優異守備。（法新社）
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