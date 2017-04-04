MLB》薪酸大聯盟！克蕭今年薪水竟可養一支球隊
2017/04/04 09:18
克蕭今年的身價，比教士的身價總和還要高。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）連續7年擔任開幕戰先發，今天對教士先發7局只被敲2安打，率領球隊以14：3贏球，收下本季首勝。
而去年在國聯排名墊底的教士，輸球也在美國媒體的預料之內，畢竟克蕭是今年薪資高達3300萬美元（約新台幣9.9億）的王牌投手，而教士今年開季的25人名單薪資總和卻只有2962萬美元（約新台幣8.8億），在聯盟中墊底。
教士近年來省錢至上，陣中最高薪的邁爾斯（Wil Myers）也不過年領450萬美元（約新台幣1.35億），這樣的薪水若在道奇隊上，連前10名都擠不進去。
邁爾斯年薪只有450萬美元。（USA Today Sports）
相關新聞
- MLB》打線破紀錄4轟相挺 克蕭7局8K開幕戰奪勝（影音）
- MLB》有撲有交代！馬查多超美技讓觀眾嗨翻（影音）
- MLB》「雷神」開季超火 伸卡球逼近160公里（影音）
- 達比修對決克魯伯 悍將欲止5連敗 今日賽事預告與轉播
- 「鑽石」不見了 洋基連6年開季黑
推薦新聞
-
MLB》雙城外野手飛撲美技 官方新數據認證五星級守備（影音）2017/04/04 10:25
-
MLB》薪酸大聯盟！克蕭今年薪水竟可養一支球隊2017/04/04 09:18
-
MLB》「雷神」開季超火 伸卡球逼近160公里（影音）2017/04/04 08:09
-
邁阿密網賽》拍下「蠻牛」封王 費爸要休息到法網2017/04/04 06:00
-
綜合格鬥路艱辛 黃偵玲兼差超拚2017/04/04 06:00