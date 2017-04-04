MLB》薪酸大聯盟！克蕭今年薪水竟可養一支球隊

克蕭今年的身價，比教士的身價總和還要高。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）連續7年擔任開幕戰先發，今天對教士先發7局只被敲2安打，率領球隊以14：3贏球，收下本季首勝。

而去年在國聯排名墊底的教士，輸球也在美國媒體的預料之內，畢竟克蕭是今年薪資高達3300萬美元（約新台幣9.9億）的王牌投手，而教士今年開季的25人名單薪資總和卻只有2962萬美元（約新台幣8.8億），在聯盟中墊底。

教士近年來省錢至上，陣中最高薪的邁爾斯（Wil Myers）也不過年領450萬美元（約新台幣1.35億），這樣的薪水若在道奇隊上，連前10名都擠不進去。

邁爾斯年薪只有450萬美元。（USA Today Sports）