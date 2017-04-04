MLB》首度開幕戰先發 波瑟羅6.1局好投力擒海盜（影音）

〔體育中心／綜合報導〕去年狂拿22勝勇奪美聯賽揚的紅襪王牌波瑟羅（Rick Porcello），生涯首度開幕戰先發繳出6.1局失3分優質好投，超級菜鳥班奈坦迪（Andrew Benintendi）掃出三分彈炸裂海盜王牌柯爾（Gerrit Cole），助紅襪以5：3擊敗海盜拿下新球季首勝。

「一切順利到位、達成預期水準，第一次上場丟（開幕戰）很興奮呢！」波瑟羅說，這是他生涯首度擔綱開幕戰先發，也是自高中以來第一次在如此大的場面登板，「開幕戰對我們棒球員來說就像個節日，會比平常緊張，但踏進球場就回歸日常。」

波瑟羅今開賽後演出三上三下，2局上連挨二安後再投保送，但捕手阻殺成功加上波瑟羅適時飆K化解危機，隨後四局完全封鎖海盜打線。7局上波瑟羅遭三安狙擊失掉1分，留下一出局一三壘有人危機退場休息，接手的巴恩斯（Matt Barnes）沒能挺住亂流，跑者全回壘得分記在波瑟羅帳上。

波瑟羅生涯首次於開幕戰先發。（法新社）

紅襪接著動用兩名投手合力壓制海盜進攻，9局上推終結者金布瑞（Craig Kimbrel）登板關門，雖被首名打者擊出二壘安打，但隨後連飆2K穩住陣腳，投出觸身球後製造飛球出局成功守成，本季首場救援成功順利入袋。

紅襪打線前四局受制海盜王牌柯爾毫無建樹，但5局下兩出局後火力復甦，由柏格茲（Xander Bogaerts）三壘安打吹響進攻號角，隊友追加三安先拿2分，超級菜鳥班奈坦迪加碼三分彈助紅襪取得5：0領先。

班奈坦迪掃出三分砲。（法新社）

紅襪總教練法瑞爾（John Farrell）認為，中外野手布雷德利（Jackie Bradley Jr.）4局上的撞牆接殺美技不僅幫了波瑟羅大忙，也帶動球隊氣氛，而柏格茲突破柯爾的三壘打更讓全隊士氣大振。

海盜總教練赫多（Clint Hurdle）則說，紅襪打者里昂（Sandy Leon）巧妙觸擊將球點向因守備佈陣而鬧空城的三壘側，迫使投手柯爾下丘守備失敗，得以開啟五分大局是比賽關鍵。海盜球星麥卡琴（Andrew McCutchen）今4打數無安打吞3K，賽後表示對自己和球隊仍深具信心，新球季才正要開始。

When in doubt, know that @JackieBradleyJr has it: https://t.co/lSZk5AKGXt pic.twitter.com/udys695GAv — Boston Red Sox （@RedSox） 2017年4月4日