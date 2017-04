MLB》首度開幕戰先發 波瑟羅6.1局好投力擒海盜（影音）

〔體育中心/綜合報導〕去年狂拿22勝勇奪美聯賽揚的紅襪王牌波瑟羅(Rick Porcello),生涯首度開幕戰先發繳出6.1局失3分優質好投,超級菜鳥班奈坦迪(Andrew Benintendi)掃出三分彈炸裂海盜王牌柯爾(Gerrit Cole),助紅襪以5:3擊敗海盜拿下新球季首勝。

「一切順利到位、達成預期水準,第一次上場丟(開幕戰)很興奮呢!」波瑟羅說,這是他生涯首度擔綱開幕戰先發,也是自高中以來第一次在如此大的場面登板,「開幕戰對我們棒球員來說就像個節日,會比平常緊張,但踏進球場就回歸日常。」

波瑟羅今開賽後演出三上三下,2局上連挨二安後再投保送,但捕手阻殺成功加上波瑟羅適時飆K化解危機,隨後四局完全封鎖海盜打線。7局上波瑟羅遭三安狙擊失掉1分,留下一出局一三壘有人危機退場休息,接手的巴恩斯(Matt Barnes)沒能挺住亂流,跑者全回壘得分記在波瑟羅帳上。

波瑟羅生涯首次於開幕戰先發。(法新社)

紅襪接著動用兩名投手合力壓制海盜進攻,9局上推終結者金布瑞(Craig Kimbrel)登板關門,雖被首名打者擊出二壘安打,但隨後連飆2K穩住陣腳,投出觸身球後製造飛球出局成功守成,本季首場救援成功順利入袋。

紅襪打線前四局受制海盜王牌柯爾毫無建樹,但5局下兩出局後火力復甦,由柏格茲(Xander Bogaerts)三壘安打吹響進攻號角,隊友追加三安先拿2分,超級菜鳥班奈坦迪加碼三分彈助紅襪取得5:0領先。

班奈坦迪掃出三分砲。(法新社)

紅襪總教練法瑞爾(John Farrell)認為,中外野手布雷德利(Jackie Bradley Jr.)4局上的撞牆接殺美技不僅幫了波瑟羅大忙,也帶動球隊氣氛,而柏格茲突破柯爾的三壘打更讓全隊士氣大振。

海盜總教練赫多(Clint Hurdle)則說,紅襪打者里昂(Sandy Leon)巧妙觸擊將球點向因守備佈陣而鬧空城的三壘側,迫使投手柯爾下丘守備失敗,得以開啟五分大局是比賽關鍵。海盜球星麥卡琴(Andrew McCutchen)今4打數無安打吞3K,賽後表示對自己和球隊仍深具信心,新球季才正要開始。

When in doubt, know that @JackieBradleyJr has it: https://t.co/lSZk5AKGXt pic.twitter.com/udys695GAv