NBA》盧比歐16助攻 率灰狼主場擊敗拓荒者
2017/04/04 10:58
〔體育中心／綜合報導〕今天是NCAA冠軍戰，NBA僅有一場比賽開打，拓荒者要力保季後賽資格，客場出戰灰狼卻踢到鐵板，以109：110輸球，僅領先排名第9的金塊1.5場勝差。
拓荒者上半場取得將近10分的領先，但第3節風雲變色，被灰狼單節攻下37分逆轉，第4節終場前拓荒者一度靠阿米努（Al-Farouq Aminu）追成1分差，但里拉德（Damian Lillard）最後4秒絕殺失手，無緣帶走勝利。
灰狼湯斯（Karl-Anthony Towns）與威金斯（Andrew Wiggins）此役分別拿下34分、29分，隊長盧比歐（Ricky Rubio）更拿下11分、16助攻的雙十成績，拓荒者一哥里拉德取得25分、6助攻，阿米努替補拿下全隊次高的20分，當家射手麥考倫（C.J. McCollum）今天三分球3投都落空，僅帶回17分。
里拉德絕殺失手。（USA Today Sports）
湯斯今天砍下34分。（USA Today Sports）
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