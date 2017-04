MLB》國民總仔贏球太High 賽後竟猛誇「林書豪」（影音）

貝克今天把為球隊立功的林德叫成林書豪。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕國民總教練貝克(Dusty Baker)今天在7局「神調度」,換上33歲重砲林德(Adam Lind)敲出逆轉2分砲,幫助國民以4:2力克馬林魚取得開門紅,但賽後貝克竟口誤,把林德與籃網的林書豪給搞混。

賽後記者會貝克先對媒體表示,「那是林書豪非常、非常重要的一次打擊。」發現口誤後他才趕緊改口:「我是說林德啦,我又想成籃球叫成林書豪了。」

有美國記者表示,貝克今天在球員休息室時,其實就曾把林德叫成林書豪,而這也不是他首次叫錯子弟兵名字,去年貝克就曾把當家球星哈波(Bryce Harper)的名字叫成「Royce」,對此他也坦承自己不善記人名,有時就連自己的姪子也會叫錯。

Your browser does not support iframes.