MLB》國民總仔贏球太High 賽後竟猛誇「林書豪」（影音）
2017/04/04 10:05
貝克今天把為球隊立功的林德叫成林書豪。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕國民總教練貝克（Dusty Baker）今天在7局「神調度」，換上33歲重砲林德（Adam Lind）敲出逆轉2分砲，幫助國民以4：2力克馬林魚取得開門紅，但賽後貝克竟口誤，把林德與籃網的林書豪給搞混。
賽後記者會貝克先對媒體表示，「那是林書豪非常、非常重要的一次打擊。」發現口誤後他才趕緊改口：「我是說林德啦，我又想成籃球叫成林書豪了。」
有美國記者表示，貝克今天在球員休息室時，其實就曾把林德叫成林書豪，而這也不是他首次叫錯子弟兵名字，去年貝克就曾把當家球星哈波（Bryce Harper）的名字叫成「Royce」，對此他也坦承自己不善記人名，有時就連自己的姪子也會叫錯。
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