MLB》雙城外野手飛撲美技 官方新數據認證五星級守備（影音）

〔體育中心/綜合報導〕雙城外野手巴克斯頓(Byron Buxton)今天面對皇家的比賽中展現飛撲美技,根據大聯盟《Statcast™》顯示,這球可接殺率為24%,是官方新數據今年首個五星級守備。

今年球季大聯盟就推出全新數據「可接殺率(Catch Probability)」,要用科學方式評價守備的星星級別。這項數據會追蹤每顆被擊出的球,運算它的飛行速度與角度,還有守備員反應時間、跑動距離等等,精準以0-100%算出接殺的可能性。

3局上皇家戈登(Alex Gordon)擊出中外野飛球,巴克斯頓快速向前、並飛撲將球接殺出局。根據《Statcast™》顯示,巴克斯頓花了2.9秒、移動36英呎(約10.9公尺),可接殺率為24%,是記五星級守備。

雙城這場比賽靠著桑塔納(Ervin Santana)7局1失分好投,被敲2安包含1支陽春砲,打線則在7局下靠著一連串攻勢灌進6分,最後贏得開幕戰勝利。沙諾(Miguel Sano)敲出包含1支陽春砲在內,單場2安2打點,卡斯楚(Jason Castro)也是2安2點。

皇家方面,先發達菲(Danny Duffy)6局被敲3安掉1分,但球隊後援崩盤,史壯姆(Matt Strahm)0.1局掉4分、伍德(Travis Wood)0.1局掉2分。

雙城先發桑塔納。(USA Today Sports)

沙諾。(法新社)

皇家先發達菲。(法新社)