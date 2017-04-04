MLB》雙城外野手飛撲美技 官方新數據認證五星級守備（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕雙城外野手巴克斯頓（Byron Buxton）今天面對皇家的比賽中展現飛撲美技，根據大聯盟《Statcast™》顯示，這球可接殺率為24％，是官方新數據今年首個五星級守備。

今年球季大聯盟就推出全新數據「可接殺率（Catch Probability）」，要用科學方式評價守備的星星級別。這項數據會追蹤每顆被擊出的球，運算它的飛行速度與角度，還有守備員反應時間、跑動距離等等，精準以0-100%算出接殺的可能性。

3局上皇家戈登（Alex Gordon）擊出中外野飛球，巴克斯頓快速向前、並飛撲將球接殺出局。根據《Statcast™》顯示，巴克斯頓花了2.9秒、移動36英呎（約10.9公尺），可接殺率為24％，是記五星級守備。

雙城這場比賽靠著桑塔納（Ervin Santana）7局1失分好投，被敲2安包含1支陽春砲，打線則在7局下靠著一連串攻勢灌進6分，最後贏得開幕戰勝利。沙諾（Miguel Sano）敲出包含1支陽春砲在內，單場2安2打點，卡斯楚（Jason Castro）也是2安2點。

皇家方面，先發達菲（Danny Duffy）6局被敲3安掉1分，但球隊後援崩盤，史壯姆（Matt Strahm）0.1局掉4分、伍德（Travis Wood）0.1局掉2分。

雙城先發桑塔納。（USA Today Sports）

沙諾。（法新社）

皇家先發達菲。（法新社）