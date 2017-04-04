MLB》遊騎兵牛棚崩盤 達比修首場開幕戰勝投飛了

達比修有。（美聯社）

〔記者林子翔／綜合報導〕生涯首次在大聯盟扛開幕戰先發的遊騎兵日籍投手達比修有，面對印地安人繳出投6.1局掉4分的表現，加上歐多單場雙響砲灌進4分打點，讓他一度是勝投後選人，但遊騎兵牛棚砸鍋，終結者戴森（Sam Dyson）更是投不滿1局就掉3分，終場以5：8不敵對手。

遊騎兵在2局下靠歐多（Rougned Odor）揮出陽春砲先馳得點，但3局上印第安人靠著高飛犧牲打追平；3局下，C.高梅茲（Carlos Gomez）陽春砲、歐多敲三分砲，單局灌進4分，不過4局上印地安人拉米瑞茲（Jose Ramirez）從達比修有手中敲兩分砲。雙方前五局打完，遊騎兵以5：3領先。

達比修有前6局投球失掉3分，7局上遭遇危機，1出局三壘有人，他對阿蒙特（Abraham Almonte）投出不死三振，印地安人追回1分，達比修也因此退場。總計他6.1局投球，被敲4安（包含一發兩分砲），送出4次三振，卻也投出5次四死球，該場用球數98球中有56顆為好球。

遊騎兵此戰牛棚不穩，8局上換布希（Matt Bush）後援，卻被本季才轉隊來的英卡納西恩（Edwin Encarnacion）揮出追平陽春砲，9局上戴森只投0.2局就掉了3分，後援崩盤讓勝利拱手讓人。

印地安人先發克魯伯（Corey Kluber）主投6局被敲6安（包含3轟），失掉5分，另投出6次三振、3次四死球。而印地安人鐵牛棚此役再度發揮，歐特洛（Dan Otero）0.2局、羅根（Boone Logan）0.1局、米勒（Andrew Miller）與艾倫（Cody Allen）各投1局皆無失分，助球隊在比賽後段徹底壓制遊騎兵打線。

達比修有。（法新社）

歐多。（法新社）

印地安人先發克魯伯。（法新社）

印地安人逆轉贏球。（USA Today Sports）