MLB》暴投、遭鏟又挨轟 教士二刀流開幕戰表現慘烈 （影音）

〔體育中心/綜合報導〕甫轉戰投手丘、春訓成績亮眼的教士貝桑柯特(Christian Bethancourt)開幕戰遭受震撼教育,今對道奇中繼1.1局二度暴投接連丟分、右膝還因此掛彩,隨後挨轟黯然退場,本季初登板表現慘烈。

教士先發查辛(Jhoulys Chacin)今投不滿4局狂失9分,留下1出局二三壘有人危機被換下場,總教練格林(Andy Green)決定推出貝桑柯特,讓這位生涯以蹲捕為業、今年春訓才開始正式練投的「菜鳥投手」於4局下半登板接手。

儘管上季曾有1.2局代班經驗、季後於冬盟勤加練習,本次春訓主投8.1局僅掉2分,生涯首次正式以牛棚投手之姿站上大聯盟投手丘的貝桑柯特仍面臨空前危機,投出的第一球就發生暴投讓三壘跑者直闖本壘,貝桑柯特補位時不慎被釘鞋踢中右膝,球褲也被鞋釘劃破。

貝桑柯特暴投後急忙補位。(法新社)

貝桑柯特右膝受創倒地不起。(法新社)

經防護員檢查處理後貝桑柯特決定續投,不料竟再度發生暴投,一人次都沒解決就先丟2分,隨後貝桑柯特及時穩住陣腳,成功製造2出局踉蹌下丘。

5局下貝桑柯特再度登板,雖率先解決剛開轟的葛朗多(Yasmani Grandal),但又被安打、保送被攻佔得點圈,對方新人王游擊手席格(Corey Seager)一棒掃出三分砲清空壘包,透納(Justin Turner)追加一安將貝桑柯特打退場。

總教練格林賽後解釋調度原因,他認為貝桑柯特當時已蓄勢待發,而隊上又有多位球員缺乏大聯盟經歷。教士目前陣容的平均年齡是全大聯盟第二年輕,許多調度安排尚在測試階段。

貝桑柯特賽後表示:「我一點也不緊張或是怎樣,我只是想試著投出好球、但事與願違。」至於意外掛彩的右膝有無大礙,隊友黑吉斯(Austin Hedges)透露貝桑柯特已接受完善治療。

貝桑柯特開幕戰登板表現慘烈。(法新社)