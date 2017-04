MLB》太空人塞揚復活好投 守備美技讓全場嗨翻（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕去年表現不如意的太空人塞揚王牌凱可(Dallas Keuchel),他今天在主場開幕戰繳出7局無失分好投,加上他守備上美技連發,力壓水手「國王」赫南德茲(Felix Hernandez),終場太空人以3:0獲勝。

凱可在2015年繳出20勝8敗、防禦率2.48的成績,拿下美聯塞揚獎。但去年表現走鐘,投出9勝12敗、防禦率4.55的表現;而水手先發赫南德茲則是2010年的美聯塞揚獎得主。

此役面對水手,凱可在7局投球中送出4次三振,僅被敲2安、另有2次保送,用球數85球中有53顆是好球,可說是完全壓制水手打現。

而凱可在守備上的功夫也不含糊,3局上水手席古拉(Jean Segura)擊出三壘方向軟弱滾地球,他迅速傳往一壘刺殺;7局上馬丁(Leonys Martin)突襲短打,凱可立即下丘後,快傳一壘刺殺出局,這個守備也讓現場觀眾嗨翻。

太空人靠著普林格(George Springer)、柯瑞亞(Carlos Correa)各敲陽春砲,加上柯瑞亞6局下的高飛犧牲打,最後助太空人贏得開幕戰。

水手先發赫南德茲主投5局被敲5安,其中有2發陽春砲,失掉2分,吞下敗投。

