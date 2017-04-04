MLB》太空人塞揚復活好投 守備美技讓全場嗨翻（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕去年表現不如意的太空人塞揚王牌凱可（Dallas Keuchel），他今天在主場開幕戰繳出7局無失分好投，加上他守備上美技連發，力壓水手「國王」赫南德茲（Felix Hernandez），終場太空人以3：0獲勝。

凱可在2015年繳出20勝8敗、防禦率2.48的成績，拿下美聯塞揚獎。但去年表現走鐘，投出9勝12敗、防禦率4.55的表現；而水手先發赫南德茲則是2010年的美聯塞揚獎得主。

此役面對水手，凱可在7局投球中送出4次三振，僅被敲2安、另有2次保送，用球數85球中有53顆是好球，可說是完全壓制水手打現。

而凱可在守備上的功夫也不含糊，3局上水手席古拉（Jean Segura）擊出三壘方向軟弱滾地球，他迅速傳往一壘刺殺；7局上馬丁（Leonys Martin）突襲短打，凱可立即下丘後，快傳一壘刺殺出局，這個守備也讓現場觀眾嗨翻。

太空人靠著普林格（George Springer）、柯瑞亞（Carlos Correa）各敲陽春砲，加上柯瑞亞6局下的高飛犧牲打，最後助太空人贏得開幕戰。

水手先發赫南德茲主投5局被敲5安，其中有2發陽春砲，失掉2分，吞下敗投。

相關影片請見：

凱可守備美技請點此。

凱可。（美聯社）



柯瑞亞開轟。（美聯社）



赫南德茲。（美聯社）

