NCAA》擊敗岡薩加 喬丹母校北卡奪隊史第6冠
2017/04/04 11:58
北卡羅萊納大學喜迎隊史第6冠。（USA Today Sports）
〔記者林宗偉／綜合報導〕美國NCAA三月瘋在今進入最後高潮，隊史首度挑戰決賽的岡薩加大學（Gonzaga）雖然打了接近整場好球，卻在最後1分多鐘時擋不住逆襲，由喬丹母校北卡羅萊納大學（North Carolina）以71：65帶走勝利，拿下隊史第6冠。
這場頂尖對決，由西區第一種子岡薩加大學對抗南區第一種子北卡羅萊納大學，不過雙方數據落差不小，除了北卡已是第11次挑戰冠軍，遠優於岡薩加的1次，岡薩加隊史在NCAA碰上第一種子的球隊，過去戰績是0勝7敗，名列各隊倒數第二。
不過岡薩加此役打出氣勢，上半場以35：32小佔上風，下半場前半段也能緊咬比數，只是北卡逐漸翻轉戰局，哨響前1分40秒靠著傑克森（Justin Jackson）的上籃製造犯規的「三分打」，取得66：65領先後，就未曾再陷入落後，避免重演去年決賽遭到絕殺的命運。
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