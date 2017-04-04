MLB》王建民高懸10年的紀錄 田中將大拚3年辦不到

王建民是洋基10年來唯一在開幕戰拿下先發勝的投手。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊王牌田中將大昨在開幕戰被光芒擊落，先發2.2局狂失8分，讓洋基吞下開幕戰6連敗，而近年來鮮少有洋基先發投手能在開幕戰奪勝，上一位達標的要追溯到10年前的「台灣之光」王建民。

自2008年來洋基開幕戰的戰績是2勝8敗，其中「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）連續6年榮膺開季首戰先發，但卻只有0勝3敗，防禦率7.49的表現。

最近3年洋基由田中將大接下王牌，但他在開幕戰的表現也不理想，連同本季共吞下2敗，不但沒拿過開幕勝，防禦率還高達8.78，今天2.2局的表現更是赴美發展後以來第2差的成績。

田中將大吞敗後，王建民仍是洋基近10年來唯一拿下開幕勝的先發投手，當年他7局只失2分的表現力壓塞揚強投哈勒戴（Roy Halladay）仍被許多球迷津津樂道，該年建仔開季拿下6連勝表現相當火燙，但卻在6月中作客太空人的比賽中跑壘受傷，隨後整季報銷，留下8勝2敗的成績。

田中將大先發2.2局被KO。（USA Today Sports）