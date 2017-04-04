日職》練投飆158公里 「投手大谷」要回來了？

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「投打二刀流」大谷翔平因為腳傷緣故，還無法投球，開季以指定打擊出發。他昨天進行練投，最快球速來到158公里，日媒預測他很有可能在4月中以投手身分「復出」。

《Sponichi Annex》報導，大谷翔平在牛棚練投，火腿監督栗山英樹認為他的球速有157、158公里左右，但仍沒有決定大谷何時以投手身分回到球場。

火腿投手教練吉井理人表示，正常來說若要調整至比賽狀態，先在二軍投個1局、3局、5局、7局，大概可能要3個星期才能回一軍先發。

不過，大谷翔平目前出賽3場，12打數中敲出8支安打，有1轟、1分打點，打擊率6成67高居全聯盟第一，長打率為1.167。何時讓「打者大谷」轉成「投手大谷」，考驗火腿教練團的調度。

大谷翔平。（資料照，美聯社）