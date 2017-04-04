MLB》盼大聯盟首安出現 陳偉殷希望基金加碼
2017/04/04 12:49
陳偉殷。（USA Today Sports）
〔記者徐正揚／綜合報導〕自2012年陳偉殷赴美加盟大聯盟後，不僅成立棒球獎學金，更在2015年起轉型成公益信託希望基金。2017年希望基金邁入第3年，陳偉殷持續加碼，不僅希望首安出現，另設定200局目標，把自己的期許轉換為實質的捐款行動。
加盟邁阿密馬林魚隊第2年，陳偉殷春訓準備更加完善，今年第1場正式比賽將在台灣時間4月8日迎戰紐約大都會隊。陳偉殷也設定球季新目標，與好友吉見一起相約200局，在連續2年捐款標準之上，另加碼局數達標金額20萬元。
過去幾年，包括林承飛、張閔勛、林子崴、宋文華、曾仁和等職棒年輕好手，都曾獲得陳偉殷獎學金的鼓勵，陳偉殷還舉辦棒球訓練營、捐贈母校橋頭國中加菜金、訂製手套送給高苑工商、贊助台中中興大學築夢棒球營。
陳偉殷出賽捐助項目
三振 $500
投球局數 $1,000
出賽零保送 $2,000
優質先發 $10,000
勝投 $10,000
完投 $50,000
完封 $100,000
個人獎項 $100,000
入選明星賽 $100,000
無安打比賽 $200,000
完全比賽 $300,000
大聯盟首安 $50,000
大聯盟首轟 $100,000
打點 $2,000
安打 $2,000
保送上壘 $2,000
犧牲觸擊成功 $2,000
達標兩百局（球季跟季後賽通算） $200,000
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