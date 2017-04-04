MLB》盼大聯盟首安出現 陳偉殷希望基金加碼

2017/04/04 12:49

陳偉殷。（USA Today Sports）

〔記者徐正揚／綜合報導〕自2012年陳偉殷赴美加盟大聯盟後，不僅成立棒球獎學金，更在2015年起轉型成公益信託希望基金。2017年希望基金邁入第3年，陳偉殷持續加碼，不僅希望首安出現，另設定200局目標，把自己的期許轉換為實質的捐款行動。

加盟邁阿密馬林魚隊第2年，陳偉殷春訓準備更加完善，今年第1場正式比賽將在台灣時間4月8日迎戰紐約大都會隊。陳偉殷也設定球季新目標，與好友吉見一起相約200局，在連續2年捐款標準之上，另加碼局數達標金額20萬元。

過去幾年，包括林承飛、張閔勛、林子崴、宋文華、曾仁和等職棒年輕好手，都曾獲得陳偉殷獎學金的鼓勵，陳偉殷還舉辦棒球訓練營、捐贈母校橋頭國中加菜金、訂製手套送給高苑工商、贊助台中中興大學築夢棒球營。

陳偉殷出賽捐助項目

三振　$500

投球局數　$1,000

出賽零保送　$2,000

優質先發　$10,000

勝投　$10,000

完投　$50,000

完封　$100,000

個人獎項　$100,000

入選明星賽　$100,000

無安打比賽　$200,000

完全比賽　$300,000

大聯盟首安　$50,000

大聯盟首轟　$100,000

打點　$2,000

安打　$2,000

保送上壘　$2,000

犧牲觸擊成功　$2,000

達標兩百局（球季跟季後賽通算）　$200,000

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