日職》川崎魅力不減 二軍賽球迷滿場
2017/04/04 13:51
川崎宗則。（圖片取自軟銀官方推特）
〔記者吳清正／綜合報導〕重返軟銀隊的川崎宗則今天首次在二軍出賽，雖然是非假日中午，仍吸引爆滿的3113人湧進距離福岡市區約50公里的軟銀二軍筑後球場，顯示離開日本6年的川崎魅力不減。
川崎今天擔任先發游擊手、第1棒，重返日職的第1打席就擊出右外野平飛安打，全場球迷熱烈拍手歡呼。第3局川崎首度有守備機會，順利完成4-6-3的雙殺。
川崎打完3局退場，全場2打數1安打。
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