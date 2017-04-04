kobe京奧復刻鞋沒氣墊 NIKE接受退貨還賠中國消費者2萬

中國《央視》日前踢爆知名運動品牌NIKE造假醜聞，直指販售NBA退役明星布萊恩奧運復刻鞋裡根本沒氣墊。（圖片取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕中國《央視》日前踢爆知名運動品牌NIKE造假醜聞，直指販售NBA退役明星布萊恩（Kobe Bryant）奧運復刻鞋裡根本沒氣墊，遭到批評。NIKE中國官方表示，從3日起接受退貨同時全額退款，賠償4500人民幣（約新台幣2萬元）。這也是NIKE第二次在中國因為相同問題而被罰。

Nike去年在中國推出布萊恩京奧復刻版球鞋，宣稱有「zoom air」氣墊，每雙售價1499元人民幣（約台幣6742元）限量發售，這雙鞋賣了300多雙，但被消費者發現鞋子沒有氣墊，《央視》也踢爆這款復刻版籃球鞋號稱有氣墊，卻只有實心橡膠底。

Nike中國官方發聲明稱，「Hyperdunk 2008」復刻版限量籃球鞋用錯宣傳資料，並表示已購買該問題鞋館的消費者，從昨日起90天內開始接受退貨同時全額退款，還會賠償4500人民幣（約新台幣2萬元）。

中國中央人民廣播電台報導，NIKE曾在2011年銷售的「Hyperdunk 2011」鞋款，腳掌比美國同款缺少了氣墊，遭消費者舉報後，Nike當時也是稱宣傳失誤，給出的解決方案同樣是全額退款。但北京市工商局經過調查後認為，NIKE侵害中國消費者權益，開出了487萬人民幣（約新台幣2177萬元）的罰單。