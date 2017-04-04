MLB》棒打「國王」 太空人強棒將球轟出場外（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕大聯盟正式點燃戰火，太空人游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）今面對水手隊先發「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）轟出超大號全壘打，小白球直接飛出場外。

根據大聯盟感測系統「Statcast」顯示，這支全壘打的飛行速度為110.6英里（約177.9公里），飛行距離為449英呎（約136.8公尺），球直接飛出場外。

柯瑞亞這場比賽單場2打數1安打就是支陽春砲，全場有2分打點、跑回1分，助球隊以3：0擊敗水手。

太空人游擊手柯瑞亞。（USA Today Sports）

太空人游擊手柯瑞亞。（法新社）