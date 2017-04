MLB》棒打「國王」 太空人強棒將球轟出場外（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟正式點燃戰火,太空人游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)今面對水手隊先發「國王」赫南德茲(Felix Hernandez)轟出超大號全壘打,小白球直接飛出場外。

根據大聯盟感測系統「Statcast」顯示,這支全壘打的飛行速度為110.6英里(約177.9公里),飛行距離為449英呎(約136.8公尺),球直接飛出場外。

柯瑞亞這場比賽單場2打數1安打就是支陽春砲,全場有2分打點、跑回1分,助球隊以3:0擊敗水手。

太空人游擊手柯瑞亞。(USA Today Sports)

太空人游擊手柯瑞亞。(法新社)