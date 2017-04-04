兒童節大禮！ 新北11座運動中心游泳池免費使用

新北市市長朱立倫與市民幼童示範身操（新北市政府 體育處提供）

〔體育中心／綜合報導〕今日適逢兒童節，新北市政府體育處與11座國民運動中心聯合推出專屬兒童的運動課程，活動還邀請有一對兒女的前SBL球員、知名籃球明星許皓程，前來分享親子運動經，呼籲家長放下手機，帶著孩子一起出門運動。

現任板橋運動中心籃球訓練營的教練許皓程，現場示範4招私房親子運動招式及籃球營課程，新北市長朱立倫與現場親子們一起體驗，還抱起孩子騰空灌籃，小朋友們大呼過癮。

朱立倫特別呼籲，孩子的運動習慣要從小紮根培養，除了透過學校教育以外，家長也能以身作則，尤其是爸爸們，在平日晚上或週末時間帶著孩子走入國民運動中心，從運動中獲得健康與樂趣，並且與孩子培養更多親密關係。

許皓程前來分享親子運動經，呼籲家長放下手機，帶著孩子一起出門運動。（新北市政府 體育處提供）

朱立倫從孩子還就讀小學時，便帶小朋友一起到籃球場看許皓程教練打球、帶領球隊奪冠，今也一睹偶像風采。他還特別準備了300份精美小禮物，作為兒童節賀禮，4月4日至4月11日新北市11座國民運動中心所屬的游泳館，開放12歲（含）以下的小朋友們免費入場使用，並推出一系列的運動課程，希望能吸引民眾帶著家中寶貝一起運動，守護孩子的健康。

新北市政府特別邀請到市民帶著孩子，共同參與親子籃球營，小朋友們與父母進行簡單的傳球及運球動作，訓練彼此的默契以及小朋友的體適能，許皓程指出，他長期帶青少年及兒童球隊的觀察，近年來3C產品普及，再加上家長工作忙碌，許多爸爸媽媽會用手機或是平板電腦讓孩子打發時間，不僅親子關係疏遠，更大大地減少孩子的運動量，降低感覺統合能力，嚴重的話也能影響孩子未來的學習專注力。

許皓程認為，每個孩子的體適能及發展快慢不同，兒童運動品質優於時間長短，家長則可以透過互動來觀察、調整小朋友運動的強度及伸展的狀況，避免肌肉損傷。長期運動不但可以讓孩子活絡身體，而且有助於信心培養、人際關係、團隊合作及情緒控管等心理層面的養成。針對3到6歲的孩子，許皓程教練在課程設計上融入多元化的技巧，培養小朋友肢體協調與反應能力。

新北市市長朱立倫抱著達欣教練范耿祥的兒子灌籃。（新北市政府 體育處提供）