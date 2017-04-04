MLB》謹記國聯冠軍戰挫敗 克蕭帶頭力挺總教練
2017/04/04 15:26
克蕭連七年擔綱開幕戰先發。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）今對教士主投7局送出8K風光摘勝，連七年榮膺開幕戰先發、累積5勝0敗皆追平隊史紀錄，克蕭表示能與傳奇前輩齊名讓他備感榮幸。
「我之前就說過，這支球隊的歷史相當悠久，當人們把你與德萊斯岱爾（Don Drysdale）、柯法斯（Sandy Koufax）、瓦倫瑞拉（Fernando Valenzuela）等人聯想在一起，那種感覺真的非常特別。」克蕭說。
克蕭表示能在開幕戰先發是極大榮耀，連七年獲選更是瘋狂無比，「我從來都沒想過會有這種事，從中獲得極大樂趣，能得到這樣的機會讓我非常感激。」克蕭今完成生涯第七次開幕戰先發，追平名人堂前輩蘇頓（Don Sutton）所保持的隊史紀錄。
克蕭很榮幸能與隊上前輩齊名。（取自道奇推特）
不只投球內容出色，克蕭此役的打擊表現也相當精彩，第二打席就敲出個人本季首安，隨後也獲保送上壘，總計為球隊跑回2分。總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示能在開幕戰滿場球迷前維持表現，顯示克蕭的過人之處。
而談到上季國聯冠軍戰的挫敗，克蕭表示全隊都謹記在心，希望能從失敗中獲取教訓、今年能有所進步。克蕭認為總教練其實無須在賽前向全隊信心喊話，因為球隊成員並無太大改變。
「我們的核心人物仍然相同，今年是他（羅伯特）的第二年，他讓球隊運作得很棒。」克蕭說，表示自己十分力挺去年才接下兵符的總教練，「這是支很有趣的隊伍，我們很喜歡保持樂趣，但同時，我們也清楚我們來這裡是有原因的，我們很有機會能贏（得到冠軍戒）。」
克蕭力挺總教練羅伯特。（取自道奇推特）
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