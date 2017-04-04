MLB》失竊球衣找到了！布雷迪加碼秀「擒殺」隊友（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕愛國者四分衛布雷迪（Tom Brady）5度摘下超級盃冠軍，賽後球衣卻在更衣室不翼而飛，好消息是，經過近2個月的搜索，終於在墨西哥尋獲並物歸原主，今天紅襪開幕戰，賽前他向觀眾展示這件失而復得的冠軍戰袍，還和隊友展開一場追逐戰。

根據外電報導，上個月墨西哥一間報社執行長奧爾特加（Mauricio Ortega）就是布雷迪球衣失竊案的嫌犯，2005年起奧爾特加取得能進出超級盃的權利，當時布雷迪還曾經和他合影，奧爾特加已於3月中旬辭職。

愛國者球團老闆卡夫（Robert Kraft）特地為布雷迪的球衣舉辦儀式，卡夫將布雷迪失蹤的49屆和51屆超級盃比賽球衣物歸原主，為這件案子畫下句點。布雷迪表示，「很高興我的球衣終於回來了，我想感謝所有執法機關，我知道他們非常認真工作。」

今天紅襪於芬威球場的開幕戰，愛國者球隊的老闆和球員帶著冠軍盃擔任開幕嘉賓，布雷迪向球迷高舉球衣，他歷經背部手術的隊友格隆科夫斯基（Rob Gronkowski）趁勢從他身後搶走球衣，最後被布雷迪「擒殺」，有趣橋段讓芬威球場的球迷給予滿堂彩，紅襪也在王牌波瑟羅（Rick Porcello）好投及菜鳥班奈坦迪（Andrew Benintendi）3分彈帶領下，5：3擊敗海盜收下本季首勝。

布雷迪和隊友格隆科夫斯基上演追逐戰。（法新社）

布雷迪在芬威球場高舉失而復得的球衣。（美聯社）

布雷迪和隊友格隆科夫斯基上演追逐戰。（法新社）