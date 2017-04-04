羽球》球后明日出賽 戴資穎尋求馬國第二冠

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界羽球球后戴資穎3月奪下羽壇歷史最悠久全英公開賽后冠，明（5日）在馬來西亞頂級超級系列賽登場，尋求此賽事的第2座冠軍。

戴資穎奪下全英冠軍後，休息近三週，在2日即搭機出發至馬來西亞；小戴這回將以女單頭號種子之姿出征，首輪遇上印尼米娜姬，雙方生涯僅在去年香港超級賽碰頭，小戴以2：1逆轉勝。

戴資穎這回頂著絕佳氣勢，前來挑戰馬國公開賽，她在此地最佳成績為2013年封后，小戴去年也一路過關斬將，直到決賽才不敵泰國依瑟儂，屈居亞軍。

台灣男單一哥周天成今年賽季狀況不俗，先在德國黃金大獎賽稱王，全英公開賽殺入4強，上週印度超級賽鍍銀；他在馬來西亞首戰，碰上丹麥老將胡廷維斯，雙方過往3度交手，小天取得1勝，正好就是在上週印度8強取勝，小天原本次輪有可能碰上丹麥名將約根森，但他已宣布退賽，不過小天若晉8強，有機會碰上中國「超級丹」林丹。

周天成。（資料照，記者林正堃攝）

其餘寶島好手，男單王子維遇香港名將伍家朗，許仁豪對泰國坦農薩克；女單李佳馨碰南韓金效旻，許雅晴戰泰國布桑蘭（Busanan Ongbamrungphan），江美慧挑戰泰國金達蓬，傷癒復出的白馭珀要遇從資格賽晉級選手，若能順利晉級，可望與戴資穎在次輪上演「台灣內戰」。

男雙李哲輝與李洋首輪遇上地主劉雋程／徐家銘，「雙麟配」陳宏麟與王齊麟碰上丹麥奧斯卓（Kim Astrup）與拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen），李勝木與蔡佳欣挑戰中國張楠／劉成，盧敬堯與楊博涵對上英格蘭艾利斯／藍格瑞奇；女雙許雅晴與吳玓蓉碰上日本福萬尚子／與猶胡桃，姜凱心與洪詩涵遭遇中國黃雅瓊／湯金華；混雙林家佑與吳玓蓉碰英格蘭夫妻檔克里斯／加布里，盧敬堯與姜凱心對丹麥尼爾森／派特森。