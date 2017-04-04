NBA》甜瓜人生落幕？ 安東尼將與禪師攤牌

安東尼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今年雷聲大雨點小，季初找來諾亞（Joakim Noah）、羅斯（Derrick Rose）、李伊（Courtney Lee）和詹寧斯（Brandon Jennings）等人組出「超級強隊」，但表現不如預期，仍無法打進季後賽，陣中一哥「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）也與總管「禪師」傑克森（Phil Jackson）關係越來越緊張。安東尼今天受訪時表示，季後將會與傑克森攤牌，坐下來好好談談。

傑克森曾頻頻抱怨安東尼太黏球，對於他在三角戰術的角色不甚滿意，並把他擺在交易檯面上，企圖將他交易出去，還曾在網路上引用文章暗諷他本性難移，讓外界揣測兩人關係可能到水火不容的地步。

「我認為所有籌碼都會放在談判桌上，」安東尼受訪時表示，球季結束後會與傑克森開會討論一切事情。對於自己的未來，安東尼意有所指的說，「寫在牆上的東西，我都看到了。」暗指有些事已經成為定局，他在紐約的時間可能已經不多了。