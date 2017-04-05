兄弟鄭凱文強碰連勝猿 今日賽事預告與轉播

洋基開幕戰遭光芒狙擊後，早上派出沙巴西亞再次面對光芒，沙去年拿下9勝12敗，防禦率3.91，今天能否幫助洋基壓制對手尋求開胡？道奇則是去年拿下16勝12敗的前田健太掛帥先發，前兩天田中將大、達比修有兩位日籍投手皆無法順利拿下勝投，今天前田的表現將會如何？球迷請鎖定自由體育。

中職方面兄弟派出目前防禦率0的本土強投鄭凱文，對決桃猿洋投道恩斯欲終止近況3連敗，而桃猿也不遑多讓，打出5連勝佳績後一躍成為聯盟龍頭，今晚全猿主場加持下能否續寫連勝？還是兄弟能奪下本季第3勝？球迷拭目以待。

MLB

07:00 洋基 vs. 光芒（FOX體育）

10:00 教士 vs. 道奇（FOX體育3台）

中職

18:30 中信兄弟 vs. Lamigo桃猿（愛爾達體育、CPBL TV、ELEVEN）

日職

13:00 歐力士 vs. 西武（FOX體育）

13:00 火腿 vs. 羅德（FOX體育3台）

NBA

07:00 籃網 vs. 七六人（緯來體育）

08:00 公鹿 vs. 雷霆（愛爾達體育）

10:30 灰狼 vs. 勇士（緯來體育）