中職》蝦、全接連請喝咖啡 富邦盼轉運止敗

富邦悍將林益全（左）和林哲瑄。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕5連敗的富邦悍將今作客台南主場，林益全賽前請全隊喝星巴克咖啡，球團人員表示林哲瑄在週日就已經請過了，希望能夠提振全隊士氣。富邦總教練葉君璋則說：「明天換我請。」

富邦在開季二連勝之後，隨後卻吞下5連敗，其中還發生林哲瑄在臉書發文暗諷隊友林益全守備不積極的風波。葉總已表示，希望事件到此為止，他今天則說，其實包括3、4名投手受傷，再到之前2天打3戰 ，都影響到球隊調度，至於一、二軍升降從7天變10天，也是他還在適應的地方。

由於富邦連敗陷入低氣壓，主力球員也都希望能夠提振球隊士氣，林哲瑄就在週日（2日）請全隊喝咖啡，今天則輪到林益全請客，都希望能擺脫連敗陰霾。

富邦悍將總教練葉君璋。（記者黃志源攝）

