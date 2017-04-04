中職》陳金鋒現身挺悍將 「球隊氣氛本來就很好啊！」

富邦悍將陳金鋒賽前出現在休息區。（記者黃志源攝）



〔記者倪婉君／台南報導〕富邦悍將陷入5連敗低潮，副領隊陳金鋒今也現身台南球場，他說，「球隊氣氛本來就很好啊，輸球不是因為氣氛不好。」

陳金鋒在開季前正式「入團」，他除了在3月25日的開幕戰現身球場外，今天是首度以副領隊的身分到場。由於正值富邦連敗以及內部風波的敏感時期，陳金鋒則說他不是來打氣，球隊氣氛本來就很好。

在上任時，陳金鋒就說，從球員轉任球團行政職，對他是學習，也是挑戰。只是今天到球場，「鋒副領隊」並沒有穿西裝，他認為還是穿休閒一點比較自在。

未來富邦在中部以南的比賽，陳金鋒都會盡量到場，他會負責整合一、二軍的打擊系統，扮演球員和教練間的協調者。

統一獅主場開幕戰，球迷在開賽前早已聚集在場外。（記者黃志源攝）

