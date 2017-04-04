中職》台南例行賽滿場 上一次是曼尼首戰
2017/04/04 20:43
〔記者石毓琪／綜合報導〕客場流浪一週，統一獅今晚回到台南主場舉行開幕戰，在「蔗嫂」A-Lin開唱助陣下，吸引8188名觀眾入場，票房叫座，而獅隊上一次在「例行賽」台南滿場，要回溯到2013年曼尼旋風。
2013年富邦悍將前身義大犀牛找來大聯盟級洋砲曼尼（Manny Ramirez），不只義大在澄清湖開幕戰2萬滿場，上半季義大所到之處，幾乎是票房保證，2013年4月4日，是獅隊該年球季第一次在台南主場比賽，「曼尼旋風」為台南灌進12000名滿場觀眾，曼尼也在當晚敲出中職首轟，苦主則是獅隊中繼王高建三。
曼尼擊出來台加盟首支全壘打，當時台南締造例行賽滿場紀錄。（資料照，記者黃志源攝）
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