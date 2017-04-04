中職》太座A-Lin開唱 「蔗總」不給親：回家再親（影音+圖輯）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅代總教練黃甘霖的歌姬太座A-Lin，今為台南主場開幕戰獻唱，並期望今年家中能多一座總冠軍；「蔗總」也獻上鮮花及跟他背號一樣的53號球衣給妻子，並沒有在球員起閧下獻吻，笑說：「回家再親！」

A-Lin以皮衣、緊身褲的帥氣造型現身，她演唱「海洋之心」及「隨心所欲」兩首歌，並在主、客場兩隊休息室前來回跑，帶動全場氣氛。但唱過無數演唱會的A-Lin笑說，自己真的很佩服運動員，「我今天唱兩首歌而已，就覺得累了。」

在A-Lin演唱時，蔗總只安靜在休息室內觀看，並未像其他球員一樣跟著起舞；蔗總後來拿著鮮花和53號A-Lin球衣，走上投手丘獻給妻子，儘管其他球員都起閧要親親，但蔗總只跟妻子講了悄悄話，他之前就對媒體說，「回家再親就好了。」

A-Lin親自到場幫丈夫加油，她認為球員都很辛苦，但更希望今年家中能多一座總冠軍。

A-Lin為統一獅台南主場開幕戰助唱。（記者黃志源攝）

A-Lin為統一獅台南主場開幕戰助唱。（記者黃志源攝）

A-Lin為統一獅台南主場開幕戰助唱。（記者黃志源攝）

A-Lin為統一獅台南主場開幕戰助唱。（記者黃志源攝）

A-Lin為統一獅台南主場開幕戰助唱。（記者黃志源攝）

A-Lin為統一獅台南主場助唱，老公、統一獅總教練黃甘霖送給她球衣。（記者黃志源攝）



A-Lin為統一獅台南主場助唱，老公、統一獅總教練黃甘霖送給她球衣。（記者黃志源攝）



A-Lin秀球衣。（記者倪婉君攝）