NBA》魔術補強計畫曝光？阿根廷小將簽約照片露餡
2017/04/04 18:17
加里諾與魔術簽下2年合約。（取自推特）
〔記者張浩群／綜合報導〕魔術今天與23歲阿根廷小將加里諾（Patricio Garino）簽約，經紀人在社群網站上PO出簽約照，但照片卻疑似將魔術的季後補強計畫曝光。
加里諾開季前曾加盟馬刺，但馬上被釋出，之後都在NBDL發展聯盟討生活，場均繳出11.2分、3.4籃板，表現獲得魔術青睞，與其簽下2年合約，而經紀人在社群網站PO出照片公布這個好消息，未料當事人後方的白板上的東西，引發外媒熱議。
白板上列出魔術欲網羅的自由球員人選，名單有金塊前鋒加林納里（Danilo Gallinari）、老鷹一哥米爾塞普（Paul Millsap）、勇士替補要角伊古達拉（Andre Iguodala）等人，而交易人選方面則有，金塊前鋒錢德勒（Wilson Chandler）、赫南高梅茲（Juan Hernangomez）以及活塞的搖擺人強森（Stanley Johnson）和大前鋒小莫里斯（Marcus Morris）等人。
對此，魔術總管亨尼根（Rob Hennigan）出面澄清，白板上的名單不是球團計畫的補強人選，只是簡單列出其他球隊詢問的對象而已。
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