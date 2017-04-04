中職》南英「牛爸」當和事佬 蝦、全握手解心結

陳献榮教練當起和事佬，雙手各持林哲瑄、林益全贈予的禮物。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕林益全和林哲瑄是相差3屆的南英學長、學弟，這次因林哲瑄發文引發風波後，南英總教練「牛爸」陳献榮今天特地到球場當和事佬，「兩人當我的面握手，跟我保證說沒事了！」

林哲瑄在臉書粉絲團發文暗諷林益全守備不積極，文章一出後引發軒然大波。雖然林哲瑄已刪除貼文，富邦球團也期盼此事到此為止，但身為南英大家長，陳献榮今天賽前特地到休息室關心。

陳献榮拿著林益全送的毛巾，以及林哲瑄送的帽子，「他們兩人都送我禮物，還跟我保證說沒事。」其他包括胡金龍、吳宗峻和張耿豪等南英校友都在旁見證，氣氛相當融洽。

關於此事，陳献榮認為林哲瑄不知道林益全的左肩有傷，就未經仔細思考，在臉書上衝動發文，「但心結解開就好，認真打球就好好。」陳献榮說。