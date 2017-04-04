中職》力猛不猛 經典賽歸隊至今投不滿5局
2017/04/04 19:22
富邦悍將先發投手力猛。（記者黃志源攝）
〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將今天作客統一獅隊台南開幕戰，洋投力猛扛起止敗重責大任，不料繼上一場對兄弟吞敗，今晚又失掉8分之多，目前獅隊9：2大幅領先，力猛很可能將吞下第2敗。
力猛代表加拿大參加經典賽，預賽對美國2局無失分，但回到中職並不猛，熱身賽調整失分，例行賽至今一勝難求，3月29日對中信兄弟先發只投4.2局，失3分責失吞敗，今天對獅更不理想，3.1局猛失8分（7責失），暫居敗投候選人。
富邦悍將先發投手力猛投未滿5局被換下場。（記者黃志源攝）
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