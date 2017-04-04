中職》鄭鎧文長打太驚人 猛轟遭隊友虧：「首安」還沒出現耶！
2017/04/04 19:03
鄭鎧文。（記者黃志源攝）
〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅新生代巨砲鄭鎧文今天轟出本季第5彈，也暫居聯盟全壘打王；但鄭鎧文轟成這樣，還要被隊友虧：「你的『首安』還沒出現耶！」
今天比賽不算，鄭鎧文6場比賽21打數敲出4支「安打」，只是全部都是全壘打。球團人員就透露，「隊友都在笑他，鎧文，首安還沒出現耶！」
結果鄭鎧文今天擔任先發第5棒右外野手，前兩次打席只因失誤上壘，但4局下又是驚天一轟，從富邦剛換上來的投手郭勝安手中，轟出三分砲。
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