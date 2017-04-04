中職》台南獅開幕票房3年最佳 聯盟平均也上漲

「蔗嫂」A-Lin台南開唱，吸引8188人觀賽。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕把握連假最後一天，統一獅於台南開幕戰找來「蔗嫂」A-Lin開唱，票房寫下台南近3年來最佳，而今年中職票房叫座，截至目前14場比賽，場均人數達7637人，打破去年同時間6651人紀錄。

去年開幕15戰，有3場比賽破萬，最高是桃園開幕戰兄弟、桃猿組合19393人，也刷新中職例年開幕戰新高，但最低的一場比賽是新莊獅、犀牛組合，只有2647人買單，15戰共有99765人次，平均6651人進場支持。

今年最佳一戰也是開幕戰，是在新莊的兄弟與悍將「金控大戰」12500人，最低一戰則同樣是「金控大戰」組合，在洲際球場3581人進場，但至今14戰已有106918人入場，場均達7637人，都比去年還要亮眼。