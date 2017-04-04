中職》富邦休息室風波 陽岱鋼為神全打氣

陽岱鋼。（資料照，取自日刊體育）



〔體育中心／綜合報導〕富邦外野手林哲瑄日前發文影射隊友林益全守備不積極，引發軒然大波，而林益全也對此回應，表示會盡全力做到最好，希望大家繼續為球隊加油。巨人旅日好手陽岱鋼也留言為前輩打氣。

林哲瑄日前賽後在臉書發文，「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」隊友和別隊球員也紛紛在底下留言，引發外界熱議，甚至將矛頭指向林益全，而總教練葉君璋召集林哲瑄等人開會，希望能平息風波，林哲瑄最後刪除貼文，兩人握手解心結，球團也希望此事到此為止。

林益全對此事在臉書發出聲明，強調自己還有很多要努力的地方，也許還是有很多不足，沒發現的地方請告訴他，他會盡全力做到最好。許多球迷紛紛留言打氣，而有眼尖網友發現，旅日好手陽岱鋼也在文章底下留言「先輩，加油！」不禁直呼捕抓到野生岱鋼了啦。

林益全聲明貼文。（取自臉書）



陽岱鋼在該貼文留言。（取自臉書）

