中職》鄭鎧文只打全壘打 沉默巨砲平紀錄（影音）
2017/04/04 22:00
〔體育中心／綜合報導〕統一獅新生代砲手鄭鎧文今晚再開轟，至今5支安打都是全壘打，不但長打率驚人，也默默寫下紀錄。
鄭鎧文開季多以第5棒外野手先發，7戰繳出5安，且全是全壘打，目前13打點、5轟都是聯盟第一，而且他只用24打數敲出5轟，還追平了1993年三商虎洋砲哥雅（Leonardo Garcia）的紀錄，在哥雅寫紀錄的時候，鄭鎧文還不滿2歲。
鄭鎧文。（記者黃志源攝）
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